Esterilização gratuita de cães e gatos em Santarém

A campanha de esterilização “Esterilizar é Cuidar”, destinada a cães e gatos de companhia e de rua no concelho de Santarém, está de volta em Outubro por iniciativa do município. O serviço é prestado mediante marcação prévia. As inscrições podem ser efectuadas, de 8 a 30 de Setembro, através do preenchimento de ficha disponibilizada no site da câmara (Serviços Municipais - Centro de Recolha Oficial de Santarém), por e-mail com o endereço croas@cm-santarem.pt ou presencialmente no CROAS – Canil e Gatil Municipal, às terças-feiras, das 10h00 às 18h00.

O período de esterilização tem início a 1 de Outubro e decorre até ao final de 2023. A esterilização é gratuita e decorre às quintas-feiras, das 10h00 às 17h00. Com esta campanha, a Câmara de Santarém tenciona controlar a população de animais, contribuindo para a diminuição do número de animais não desejados e na prevenção da população de animais errantes, e, consequentemente, evitar a sobrepopulação nos centros de recolha oficiais, como o do município de Santarém e das associações de protecção animal.