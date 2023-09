Intervenções da oposição do Entroncamento não constam nas actas das reuniões camarárias

Na última reunião de câmara no Entroncamento, Rui Madeira, vereador do Partido Social-Democrata (PSD) no executivo, lamentou pela terceira vez consecutiva que não estejam a ser tomadas em conta as intervenções realizadas pelos autarcas sociais-democratas na acta das reuniões camarárias. Em causa, segundo o autarca, estão vários pontos das sessões de câmara que se realizaram a 1 e 4 de Agosto deste ano.

O autarca diz não compreender o comportamento recorrente e denunciado várias vezes pelos sociais-democratas, uma vez que não se trata de uma questão de resumo ou síntese, porque em vários pontos não consta sequer uma linha sobre as observações dos vereadores da oposição.

Jorge Faria, autarca socialista que cumpre o seu último mandato como presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, apenas se limitou a responder que os serviços seguiam de forma rigorosamente o regimento e as normas definidas para a elaboração das actas.

