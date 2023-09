Mação promove actividade de apoio ao comércio e à agricultura local

No domingo, dia 10 de Setembro, Mação volta a receber “Os Quintais nas Praças do Pinhal”. A iniciativa tem como principal objectivo apoiar o comércio e a agricultura local, quer na venda de produtos, quer na divulgação de trabalho de cada agricultor. O evento realiza-se entre as 09h00 e as 17h00, na entrada do Largo dos Combatentes. Os produtores da região vão contar com expositores para comercializar os seus produtos e excedentes agrícolas. Às 10h00 e às 14h00 decorrem duas actuações de animação musical a cargo do grupo Seca Adegas.

A iniciativa é organizada pela associação Pinhal Maior, em colaboração com os municípios de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, constituindo uma forma de algumas famílias que, não vivendo directamente da agricultura, poderem encontrar uma ajuda à economia familiar além da oportunidade de mostrar e divulgar o seu trabalho.