Na última reunião de executivo o vereador Tiago Carrão (PSD) quis saber o ponto de situação do novo skate parque. O vice-presidente Hugo Cristóvão garante que os trabalhos têm avançado e que em breve vai nascer um novo espaço de desporto e lazer na cidade.

Município confirma avanço na construção do novo skate parque em Tomar

A construção do novo skate parque em Tomar tem sido tema recorrente nas reuniões de executivo desde que o espaço para a prática da modalidade foi demolido em 2021. O assunto foi novamente discutido durante a última reunião camarária, que se realizou a 4 de Setembro, após intervenção do vereador Tiago Carrão (PSD), que quis saber o ponto da situação da empreitada. O autarca da oposição relembrou ainda que, numa reunião de câmara realizada em Maio deste ano, o vice-presidente Hugo Cristóvão afirmou ter entregue em Fevereiro o projecto e que o mesmo estava a ser melhorado pelos serviços técnicos para se avançar com a empreitada.

Hugo Cristóvão (PS) esclareceu que houve uma reunião há cerca de um mês com os técnicos das Infraestruturas de Portugal (IP) no local onde vai ser construído, junto à REFER e à Central de Camionagem, para que dessem o parecer positivo ao projecto enviado, depois de encontradas várias deficiências estruturais. Na reunião foram realizados pequenos ajustes, como acrescentar uma vedação e outros detalhes técnicos. Os trabalhos têm avançado com a “velocidade possível” pelos serviços municipais, tendo em conta o período de férias dos funcionários, afirmou Hugo Cristóvão.

Recorde-se que em 2022, um grupo de skaters foi à Assembleia Municipal de Tomar para exigir um novo skate parque para praticar a modalidade. Hugo Cristóvão disse na altura que o novo skate parque iria nascer entre a estação de caminhos de ferro e a estação de camionagem, embora não tivesse dado prazos. “Curiosamente no mesmo momento em que o skate se torna desporto olímpico, Tomar decide demolir o skate parque, deixando todos os praticantes sem um lugar para treinar”, disse um dos jovens que esteve presente na sessão.