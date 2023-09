Novos episódios de poluição no rio Maior durante campanha do tomate

O leito do rio Maior, na zona de São João da Ribeira, voltou a encher-se de lamas alaranjadas e detritos, segundo denúncia de quatro movimentos ecologistas, que referem ser coincidente com o início da campanha do tomate, pedindo a intervenção da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da Inspeção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território.

Em comunicado, o proTEJO - Movimento pelo Tejo, o Movimento Cívico Ar Puro (de Rio Maior), o EcoCartaxo – Movimento Alternativo e Ecologista (do Cartaxo) e o Movimento Ecologista do Vale de Santarém, afirmam que a poluição do rio Maior ocorre desde 1965, no início da campanha do tomate, afectando em particular S. João da Ribeira, no concelho de Rio Maior, onde se situa uma unidade de transformação de tomate. Os movimentos afirmam que, “desde que se iniciou a campanha do tomate, se verificam descargas de águas residuais para o leito do rio Maior, eventualmente sem o tratamento adequado, conforme se depreende do cheiro nauseabundo e da cor vermelha e pastosa”. O comunicado refere que, uma vez que o rio tem pouco caudal neste período de seca extrema, as descargas “têm um severo impacto na qualidade da água que corre pelo seu leito, sendo que as licenças de descarga de águas residuais emitidas pela APA deveriam impor limitações para que as descargas de efluentes apenas pudessem ser efectuadas após um adequado tratamento que evite uma maior degradação da qualidade das massas de água do rio Maior”.

Os movimentos, entre outras medidas, requerem que seja reactivada a comissão de acompanhamento sobre a poluição do rio Tejo, desactivada em 2018, para delinear um plano de melhoria da qualidade da água dos afluentes do Tejo, como é o caso do rio Maior. Além da poluição do rio, os movimentos apontam “os graves danos ecológicos e sociais associados à laboração contínua” da indústria de transformação de tomate, que “espalha gases e produz um forte ruído, provocando distúrbios do sono e graves transtornos de saúde aos residentes”.

APA averigua cumprimento das descargas

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) mandou colher amostras junto à empresa de processamento de tomate localizada em S. João da Ribeira, no concelho de Rio Maior, na sequência de denúncias de descargas de águas residuais. Em resposta à Lusa, a APA afirma que, após tomar conhecimento da situação, “desencadeou procedimentos com vista à recolha de elementos para averiguar do cumprimento das condições de descarga, prevista na licença de rejeição de águas residuais da empresa, assim como dos efeitos da rejeição na linha de água”. “Foram feitas colheitas de amostras da água residual, no ponto de descarga da empresa, e no meio hídrico receptor, quer a montante, quer a jusante do referido ponto de descarga”, aguardando a APA os resultados das análises “para avaliação do estado de qualidade da água e actuação em conformidade”, afirma.