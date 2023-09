Santarém garante 936 mil euros do programa Bairros Comerciais Digitais

O diploma de aprovação da candidatura efectuada pela Câmara de Santarém, em parceria com a ACES – Associação Comercial, Empresarial e Serviço de Santarém, a financiamento do programa Bairros Comerciais Digitais foi entregue no dia 6 de Setembro, no Palácio da Bolsa, no Porto, numa sessão onde estiveram em representação do município escalabitano o vice-presidente João Leite e o vereador Nuno Domingos. O investimento elegível é de 936.850 euros, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e visa qualificar e revitalizar o centro histórico da cidade, bem como introduzir tecnologia nas empresas e espaço público, permitindo o acesso a novas tipologias de investimento, refere João Leite.

O projecto de Santarém, o sétimo classificado entre as 160 propostas finais, vai possibilitar a instalação de quiosques multimédia com informação útil, a colocação de cacifos partilhados no mercado municipal e na estação rodoviária, entre muitas outras soluções, revela a Câmara de Santarém em nota de imprensa. Outros municípios da região foram também contemplados com fundos do PRR no âmbito desta medida.