Tramagal volta a ter posto CTT na junta de freguesia

A freguesia de Tramagal, no concelho de Abrantes, vai voltar a ter em funcionamento um posto CTT, na sede da junta de freguesia, a partir de 19 de Setembro, depois de ter perdido esse serviço a 10 de Agosto. A informação foi confirmada a O MIRANTE pelo presidente daquela autarquia, António Carvalho, que acrescentou que vai ser contratado um recurso humano para o efeito.

“Esta é a solução possível, não é uma vitória. Estivemos um mês sem o serviço de correios, mas conseguimos encontrar uma solução que é para manter para o futuro”, sublinhou o autarca, que considera o posto dos Correios um serviço “fundamental” para a freguesia onde existe “muita actividade económica e muitas empresas a necessitar do serviço”.

Além disso, vincou, há na freguesia “dezenas” de pessoas reformadas que estavam habituadas a levantar os vales de reforma no posto que funcionava na sede da Associação Humanitária dos Dadores de Sangue da Freguesia de Tramagal e que foi encerrado na sequência de uma auditoria à qualidade do serviço prestado.

Uma das obrigações impostas pelos CTT para a instalação dos serviços na junta de freguesia é a existência de um cofre fixo com peso mínimo de 100Kg para garantir a segurança dos valores guardados, o que segundo António Carvalho já está resolvido. “O cofre foi-nos cedido pela Associação [dos Dadores de Sangue], adiantou.

Depois do encerramento inesperado do posto dos Correios, recorde-se, a Assembleia de Freguesia de Tramagal aprovou, em sessão extraordinária realizada a 17 de Agosto, a proposta do executivo da junta de freguesia para acolher na sua sede os serviços dos Correios, mediante protocolo a celebrar entre a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e os CTT.