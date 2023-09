Comunidade volta a juntar-se para ajudar pais de Anita a comprar automóvel adaptado

Depois de uma Gala Solidária realizada a 7 de Julho para ajudar os pais de Anita, uma menina que sofre de paralisia cerebral, a comprar um automóvel adaptado às suas necessidades, que conseguiu angariar cerca de 1.700 euros, a população da Chamusca vai juntar-se novamente em duas iniciativas com o mesmo propósito. Na noite de sexta-feira, 8 de Setembro, o Cineteatro da Chamusca vai receber um evento onde não vão faltar música, teatro, dança e declamação de poesia. A totalidade da receita reverte para a família de Anita, composta pelos seus pais, Fernando Inácio e Ana Oliveira. É de esperar que na bilheteira, no bar, na venda de pipocas e no sistema de som estejam novamente voluntários. Esta é a segunda das 10 galas que se vão realizar de apoio à menina.

A comunidade vai organizar, duas semanas depois, uma festa solidária no Campo Municipal da Chamusca, nos dias 22, 23 e 24 de Setembro. A iniciativa vai envolver bailes, concertos com bandas e actuações de DJ. Vai haver um torneio de futebol 7 de veteranos, um torneio de futebol de escolinhas, um treino aberto de trail, BTT e uma caminhada. O último dia do evento tem ainda reservada uma aula de zumba, uma matiné com Custódio Polidoro e uma sessão de Karaoke.

Anita é uma menina com 11 anos muito acarinhada na Chamusca. Anita nasceu prematura de 28 semanas com apenas 800 gramas. Tem paralisia cerebral e a alegria e boa-disposição que transmite são a sua imagem de marca. Recebeu recentemente uma nova cadeira de rodas e precisa da solidariedade das pessoas para comprar um novo automóvel adaptado à sua realidade. O facto de a cadeira ser muito pesada impede que seja transportada adequadamente no automóvel que os pais têm há vários anos. Quem quiser ajudar a Anita pode dar o seu contributo através do IBAN da conta da Anita: PT50 0035 0246 0001 2661 7002 8.