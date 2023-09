II Encontro da CPCJ de Santarém juntou 150 professores

A CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santarém organizou no dia 7 de Setembro o II Encontro “Conhecer para proteger – menos nós, menos laços”. A iniciativa teve lugar no Auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém e contou com a participação de cerca de 150 professores. Teve como objectivo reflectir sobre a intervenção das diversas entidades com competência em matéria de infância e juventude e reforçar que a protecção das crianças e jovens é uma responsabilidade de todos e não exclusiva das CPCJ e dos tribunais.

O 1º Painel abordou as temáticas: “A intervenção das entidades com competência em matéria de Infância e Juventude – o papel da Escola”, a cargo de José Matias de Sousa, e “O selo protetor – mais valias da resposta/boas práticas”, por Fátima Silva. O 2º Painel, sobre “Maus tratos na Infância e Juventude – conceitos/sinais de alerta/atuação da Escola, por Fátima Duarte, e “Maus tratos na Infância…e depois?”, a cargo de Eunice Magalhães.

O vice-presidente, João Leite, enfatizou no seu discurso os desafios com que a escola actual se confronta e as novas competências do processo educativo que passaram para a alçada do município, num contexto em que tem aumentado o número de alunos nas escolas do concelho. “Todos os dias recebemos crianças e jovens que vêm de outros países, o que nos enriquece, mas que também nos lança novos desafios, como a adaptação das infraestruturas, a adaptação dos professores no ensino e no processo de formação, para além de terem uma capacidade de resistência e de inovação acrescida e permanente”, referiu na sessão de abertura.

Participaram também na sessão de abertura do encontro Hélia Dias, diredtora da Escola Superior de Saúde de Santarém, Renato Bento, director do Centro Distrital da Segurança Social em Santarém, José Avelino, director do Centro de Formação da Lezíria do Tejo, e Teresa de Jesus, presidente da CPCJ de Santarém.