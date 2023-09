Lançada primeira pedra do futuro lar da Glória do Ribatejo

O presidente da direcção do Centro de Bem Estar Social de Glória do Ribatejo, Rogério Monteiro, recebeu a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, no lançamento da primeira pedra do futuro lar de Glória do Ribatejo.

O Centro de Bem Estar Social de Glória do Ribatejo (CBESGR) assinalou simbolicamente o lançamento da primeira pedra da empreitada de remodelação e ampliação para uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) com uma cerimónia na manhã de sábado, 2 de Setembro. A secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, fez questão de estar presente ao lado do presidente da direcção da instituição, Rogério Monteiro.

Segundo informação do presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, o investimento ronda os dois milhões de euros, repartidos pelo Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES), município, em aproximadamente 800 mil euros, e fundos do CBESGR (120 mil euros). O prazo estimado de execução da obra é de 15 meses.

A instituição tem como principais objectivos o apoio à infância e juventude, incluindo as crianças e jovens em perigo, o apoio às famílias e pessoas idosas, apoio às pessoas com deficiência e incapacidade, o apoio à integração social e comunitária, entre outras. Para além disso, trabalha na prevenção, promoção e protecção da saúde e disponibiliza à comunidade respostas diversificadas e assentes em valores como o profissionalismo, respeito, confidencialidade, colaboração e solidariedade.