Petição lançada pela Junta da Póvoa de Santa Iria gera desconforto entre autarcas

A Comissão de Saúde da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa lamenta não ter tido conhecimento da intenção do executivo da junta em lançar uma petição pública pela colocação de médicos de família nos centros de saúde. A O MIRANTE, o presidente da assembleia de freguesia e presidente da Comissão de Saúde, Paulo Barroca, diz que o documento devia ter sido comum a toda a assembleia e acusa o executivo de tomar esta atitude “para mostrar que está a fazer alguma coisa”.

A petição tem como subscritora a presidente da junta de freguesia, Ana Cristina Pereira, e foi lançada a 7 de Agosto através das redes sociais da autarquia. No sítio da internet da petição pública pode ler-se que os peticionantes requerem a contratação de médicos para os centros de saúde da freguesia, para que seja dada resposta à população e cumprido o artigo 64.º da Constituição da República Portuguesa. O documento só tem 38 assinaturas na versão online mas está a circular em papel nas farmácias e estabelecimentos de restauração da freguesia.

Ana Cristina Pereira explicou que a decisão foi tomada em reunião de junta e divulgada no dia seguinte a todas as forças partidárias para assinarem o documento. O objectivo é reunir cinco mil assinaturas para o assunto ser debatido na Assembleia da República.

Paulo Barroca garante que em todas as iniciativas da Comissão de Saúde Ana Cristina Pereira foi convidada a participar, incluindo a vigília que decorreu no Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria e no Forte da Casa. Paulo Barroca relembra que decorreram mais de 20 reuniões da comissão e que Ana Cristina Pereira nunca falou da petição. “A petição foi lançada em pleno Agosto, período de férias, e foi mandada para mim no dia em que foi lançada na internet. Tinha mais força uma petição de toda a assembleia de freguesia”, reiterou.

No final de Dezembro de 2022, na vila do Forte da Casa, ficaram 10.202 utentes sem médico de família. Na cidade de Póvoa de Santa Iria a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) tem quatro médicos de família e existem 11.760 utentes sem médico. O Serviço de Atendimento Complementar (SAC) do Centro de Saúde da Póvoa é único no concelho de Vila Franca de Xira e, para além da população deste concelho, serve as populações abrangidas pelo Agrupamento de Centros de Saúde Estuário do Tejo, como Benavente e Azambuja.