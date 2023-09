Riachos festejou centenário com homenagens a pessoas e instituições

Na sessão solene que assinalou centenário de Riachos foram homenageadas pessoas, instituições e empresas que marcaram e marcam a diferença na freguesia do concelho de Torres Novas. As comemorações do centenário contaram com intervenções políticas e as actuações do Rancho Folclórico “Os Camponeses” e da fadista Teresa Tapadas.

As comemorações do centenário da freguesia de Riachos decorreram a 28 de Agosto, na Casa do Povo, numa noite de muitas emoções e homenagens. Há um século a freguesia de Riachos desintegrou-se da freguesia de Santiago e tornou-se a única vila do concelho de Torres Novas. As comemorações tiveram vários pontos altos, nomeadamente a entrega das medalhas de mérito da freguesia a pessoas, instituições e empresas, e as actuações do Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Riachos e da fadista Teresa Tapadas.

Os discursos políticos enfatizaram as grandes potencialidades de Riachos, embora mal aproveitadas. Falou-se do aproveitamento da zona industrial para a criação de novos postos de trabalho, no desenvolvimento socio-económico da freguesia, na criação de acessos rodoviários e ferroviários, na necessidade de criar estratégias para a fixação de pessoas, na falta de habitação e na requalificação e construção de equipamentos públicos e serviços concelhios desportivos, culturais, administrativos, de lazer e saúde.

António Jorge, presidente da junta, garantiu que vai continuar a trabalhar “para que a freguesia seja olhada e tratada de um modo mais digno para que o povo viva com mais qualidade de vida e bem-estar”. Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, anunciou que durante o mês de Setembro vão começar as obras na Zona Industrial dos Riachos para a infraestruturação e ampliação da zona e a requalificação da Rua Padre Cruz que vai designar-se por Avenida Dr. Jorge Sampaio. Em curso está a obra de requalificação e alargamento da ER243, o eixo de acessibilidade à Zona Industrial de Riachos, para maior segurança de viaturas e peões. Em fase de conclusão está o pavilhão desportivo reabilitado e ampliado para servir as escolas e o associativismo riachense. A encerrar o discurso mencionou uma obra há muito esperada pela comunidade: “no início do primeiro trimestre de 2024 lançaremos o concurso para requalificação do edifício da Casa do Povo, um espaço cultural e social que faz a diferença na comunidade”.

Em relação às homenagens as distinções foram entregues ao Moto Clube “Os Tesos do Ribatejo”; Padre Pedro Dionísio; Zolve – Logística e Transportes; João Pedro Sousa Mendes; Rui Pedro Sousa Mendes; Miguel Duarte da Cunha; António Simões; António Pereira Jorge; José dos Santos Ferreira; Ana Mafalda da Luz; Luís Filipe da Luz; Pedro da Costa Alemão e Manuel Carvalho de Simões.