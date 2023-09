Um terço dos utentes do Médio Tejo não tem médico de família

A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo vai realizar na próxima semana uma série de acções, incluindo duas vigílias, para reivindicar melhores cuidados de proximidade. Segundo dados do Agrupamento de Centros de Saúde da Região do Médio Tejo, de 31 de Agosto, partilhados por Manuel José Soares, membro da Comissão de Utentes da Saúde, a região contabiliza 225.691 utentes, dos quais um terço não tem médico de família. Esta situação, “que se vem aprofundando, põe em causa um dos princípios da prestação de cuidados de saúde, a proximidade”, denunciou.

A semana em “defesa dos cuidados de saúde de proximidade” arranca na segunda-feira, 11 de Setembro, com uma vigília, entre as 19h00 e as 21h00, pela colocação de médico em Atalaia, uma das três freguesias rurais do concelho de Vila Nova da Barquinha, que, “desde que começou a pandemia, não tem cuidados médicos”, segundo Manuel José Soares, membro da Comissão de Utentes da Saúde.

A Comissão de Utentes exige a reabertura das unidades de saúde de proximidade em Atalaia, Praia e Limeiras, os três pólos da Unidade de Saúde Familiar de Vila Nova da Barquinha que estão fechados, situação que obriga à deslocação à sede “para diligências tão simples como pedir uma receita”.

Uma segunda vigília terá lugar no dia 15, na freguesia de Paialvo, em frente à extensão de saúde de Carrazede, no concelho de Tomar. As acções culminarão no dia 16, em Santarém, na jornada nacional convocada pelos sindicatos em defesa do reforço do SNS. Manuel José Soares realçou que não se trata apenas da falta de médicos de família, mas de “muitos profissionais” de saúde, nomeadamente assistentes técnicos.

Em declarações à agência Lusa, Manuel José Soares explicou que, das cerca de uma centena de extensões de saúde existentes na região, “umas têm pura e simplesmente encerrado, outras têm ficado sem cuidados médicos, levando milhares de pessoas com dificuldades de mobilidade ou que não têm transportes públicos a ficarem, de alguma forma, desamparadas”.