Abertas candidaturas para melhoria de acessibilidades em habitações

Está a decorrer até 30 de Setembro o prazo para a apresentação de candidaturas ao Programa Acessibilidades 360º, que tem por objectivo apoiar financeiramente obras para melhoraria das acessibilidades e fruição dos espaços para pessoas com mobilidade condicionada nas suas habitações, informou a Câmara de Abrantes em comunicado.

As candidaturas a este programa, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), são realizadas pelas câmaras municipais enquanto entidades gestoras dos beneficiários finais que, entre outros requisitos, têm de ter deficiência e/ou incapacidade permanente com grau igual ou superior a 60%, devidamente atestado com base na Tabela Nacional de Incapacidades. Para obter mais informações os interessados podem entrar em contacto com o Gabinete da Estratégia Local de Habitação da Câmara Municipal de Abrantes.