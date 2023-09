Médico António Proa volta a dar consultas em Mouriscas

O médico especialista em Medicina Geral e Familiar, António Proa, voltou a 1 de Setembro a dar consultas, através do projecto Bata Branca, na Extensão de Saúde de Mouriscas, onde esteve ao serviço durante quase 40 anos. As consultas estão garantidas todas as terças, quintas e sextas-feiras de manhã, entre as 09h30 e as 12h30.

Para o presidente da Câmara de Abrantes, que acompanhou o regresso do profissional de saúde, é uma mais-valia para os utentes da freguesia poderem contar com um médico que já ali prestou serviço, por facilitar “toda a orgânica e relacionamento com os utentes”. Manuel Valamatos disse ainda que apesar de ser uma boa notícia Mouriscas voltar a ter um médico ao serviço da população, “há muito trabalho para fazer” pois “ainda há muitos cidadãos que estão sem médico de família”.

O município de Abrantes fez ainda saber, em comunicado, que pretende alargar o projecto Bata Branca a outros pontos do concelho estando a trabalhar nesse sentido em conjunto com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo. A directora do ACES do Médio Tejo, Diana Leiria, que também marcou presença no dia de regresso do médico António Proa, destacou que o Bata Branca é “uma situação de recurso, mas que permite atenuar a dificuldade em conseguir atrair novos médicos de família para ir substituindo os que se vão aposentando”.

Neste projecto implementado em Mouriscas, uma parte do vencimento do médico que é pago pelo Ministério da Saúde e outra parte suportada pelo município (8 euros/hora) através de um protocolo realizado com a Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas (ACATIM). A Extensão de Saúde de Mouriscas funciona apenas com uma enfermeira e uma administrativa desde que, no final do ano passado, perdeu a única médica de família.