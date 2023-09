Médico Pedro Afonso diz que "Portugal é um país de berços vazios"

Pedro Afonso, médico psiquiatra reconhecido, e autor de “Quando a Mente Adoece” e “O Inimputável”, dois dos seus livros mais conhecidos, escreve hoje no jornal Observador que Portugal tem “um problema cultural que deve ser combatido, pois a presença prolongada no local de trabalho não se traduz em maior produtividade. É um caminho errado que retira qualidade de vida aos jovens, dificulta a conciliação trabalho-família, constituindo um fator que leva frequentemente a um aumento de doenças psiquiátricas e a uma sociedade de “berços vazios” (envelhecida e sem crianças)". O médico critica as recentes medidas do Governo de apoio aos jovens e considera que não passam de um “penso rápido”, depois de desvalorizar a oferta dos quatro bilhetes da CP para que os jovens conheçam "a diversidade e beleza do país". “Para muitos, esta será provavelmente uma viagem de despedida, pois o destino de milhares de jovens está traçado: emigrar para trabalhar fora do país. Perante esta fatalidade, as famílias sofrem impotentes, uma vez que não foi este o país que os pais sonharam para os seus filhos”.

No final do seu artigo, Pedro Afonso vai ainda mais longe nas críticas à sociedade do lucro em que vivemos considerando que “Os jovens atualmente são capturados por um sistema que considera o lucro como um dogma do desenvolvimento económico e a concorrência sem limites como um motor essencial do progresso. Para alcançar estes objetivos, as pessoas são “coisificadas”, desprovidas de direitos sobre a sua vida pessoal e familiar, transformadas numa peça de um mecanismo industrial produtivo que alimenta a economia, mas que deslaça as famílias, através da emigração forçada das gerações mais jovens, e nos humilha a todos, todos, todos”.

O MIRANTE vai publicar numa das próximas edições uma entrevista com Pedro Afonso, que nasceu em Santarém em 1968, é licenciado em medicina desde 1993, especializou-se em Psiquiatria em 2001, e é Mestre em Ciências do Sono desde 2009.