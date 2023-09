Requalificação de parque infantil vence Orçamento Participativo de Sardoal

Um projecto de melhoramentos do Parque Infantil de Venda Nova foi o vencedor do Orçamento Participativo de Sardoal deste ano

Um projecto de melhoramentos do Parque Infantil de Venda Nova foi o vencedor do Orçamento Participativo de Sardoal deste ano, anunciou o município, referindo que foram apresentadas quatro propostas a concurso. A descrição do projecto vencedor, apresentado por Catarina Florentino, propõe a aquisição, o transporte e a montagem de um equipamento multiatividades para crianças (dos 03 aos 12 anos) no parque infantil. Em causa está “uma estrutura multifunções com postes em alumínio” que inclui uma torre, um escorrega e um baloiço de dois lugares com proteção lateral.

A edição deste ano do Orçamento Participativo deste concelho tem alocada uma verba global de até 10 mil euros, a inserir no plano plurianual de investimentos de 2024, referiu o município em comunicado. Os quatro projectos concorrentes estiveram em votação entre os dias 1 e 31 de Agosto, e incluíam ainda as propostas de criação de uma “aldeia cardioprotegida” em São Simão, uma ludoteca em Sardoal e o festival de artes “Da’ Vila Fest”.

Com esta iniciativa, a Câmara de Sardoal pretende, como referido no lançamento desta edição, envolver os munícipes na apresentação de “propostas transversais e locais que visem a melhoria da qualidade de vida no concelho”. Puderam ser apresentadas candidaturas envolvendo intervenções físicas infraestruturais, pequenos equipamentos, serviços, programas e eventos em áreas temáticas como ambiente e turismo, educação, cultura, juventude e desporto, mobilidade e segurança, e ação social e saúde.