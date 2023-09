Árvores exóticas em Santarém serão abatidas sempre que detectadas

A Câmara de Santarém vai abater as espécies de árvores exóticas no concelho sempre que forem detectadas pelos serviços. Foi o que aconteceu recentemente no parque de estacionamento interior dos prédios da Avenida José Saramago, junto à direcção distrital de Finanças. O vereador dos Espaços Verdes e Espaço Público, Nuno Russo, explica que o município está atento no sentido de verificar a existência de situações semelhantes e actuar da mesma forma, admitindo que “não existe, neste momento, nenhum plano de acção local com vista ao controlo, contenção ou erradicação”, de espécies exóticas.

O autarca esclarece que a actuação da câmara neste domínio segue as preocupações da União Europeia, teve por base a legislação e a Lista de Espécies Invasoras. Em relação às árvores no parque da Avenida José Saramago, o autarca esclarece que estas eram da espécie “Ailanthus altissima”, conhecida pelos nomes comuns de Árvore-do-céu, Ailanto ou Espanta-lobos, nativa o norte da China e que foi introduzida na Europa em 1971 por um padre jesuíta francês. A árvore, de crescimento rápido e tolerante a factores como a pobreza dos solos, pode atingir 35 metros de altura.

Nuno Russo salienta que está estipulado que as “entidades competentes devem aplicar medidas de erradicação eficazes, para a completa e definitiva remoção da população da espécie exótica invasora em causa”. E acrescenta que o corte destas árvores aconteceu em resultado de visita ao local para avaliação de ocorrências diversas, justificando que o pelouro dos Espaços Verdes e Espaço Público tem a competência de elaborar propostas de intervenção para melhorar a qualidade dos espaços verdes urbanos, com base em avaliações técnicas periódicas. E, acrescenta, compete-lhe também desenvolver propostas relacionadas com a estrutura arbórea urbana, atendendo a critérios ecológicos e legais.