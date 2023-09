Marcha do Orgulho LGBT no sábado em Santarém

A quarta edição da Marcha do Orgulho LGBTQIAP+ de Santarém está marcada para sábado, 16 de Setembro, pelas 17h00. A concentração é no Jardim da República. No manifesto deste ano, a organização aponta o preconceito que ainda existe no distrito e no país, “sublinhando a posição da Câmara de Santarém sobre a realização de eventos LGBTIQAP+, a violência à qual pessoas jovens e adultas LGBTQIAP+ ainda estão sujeitas nas diversas esferas das suas vivências, a ausência de formação específica nas escolas e unidades de saúde para lidar com pessoas LGBTQIAP+”.

“Queremos que Santarém seja um território seguro para pessoas LGBTQIAP+. Para isso, precisamos de contar com as entidades políticas, sociais, de saúde, de educação e forças de segurança como aliadas. Não iremos desistir até termos todos os direitos que merecemos, assegurados e garantidos no nosso distrito, país e mundo”, lê-se no manifesto.

A organização espera que este ano voltem a participar pessoas a título individual, associações, colectivos e partidos políticos. A concelhia de Santarém do Bloco de Esquerda de Santarém já anunciou a sua participação e a subscrição do manifesto da iniciativa. O BE declarou o seu “apoio e solidariedade aos movimentos sociais que sentem necessidade de transformar a sociedade, criando condições para que todas as pessoas possam viver em segurança e orgulhar-se da sua identidade".

Do Jardim da República, a marcha segue pelo Jardim da Liberdade e atravessa as ruas do centro de Santarém, regressando ao ponto de partida, onde será lido o manifesto desta edição. As associações e partidos políticos presentes também terão oportunidade de intervir.

Este ano, pela primeira vez, realiza-se em paralelo um conjunto de actividades, como a exposição de Mag Rodrigues, "Famílias LGBTI+", na Sociedade Recreativa Operária de Santarém, e um espectáculo Drag Queen realizado pela artista Jessie Trexa, no final da marcha.