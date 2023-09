Mostra de Cinema Português em Vila Franca de Xira até Outubro

O Cineclube Vilafranquense organiza, entre 8 de Setembro e 8 de Outubro a quarta edição da Mostra de Cinema Português - Imagens no Tejo, dedicada a ajudar a promover o desenvolvimento de novos públicos, mais conhecedores e apreciadores de cinema português. A mostra arrancou com a exibição do filme “Efeitos Secundários” de Paulo Rebelo. Do cartaz constam filmes de ficção, documentário, cinema experimental, animação, videoclipes e séries, de realizadores conhecidos e novos talentos. Os locais de exibição dividem-se entre o auditório da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, o Ateneu Artístico Vilafranquense, o bar Flor do Tejo, Museu do Neo-Realismo, escola secundária Reynaldo dos Santos, Teatro-Estúdio Ildefonso Valério e a escola secundária do Forte da Casa.