Análises vão determinar origem da poluição na Vala Nova em Benavente

Ainda não saíram os resultados das análises à água na sequência do episódio de poluição ocorrido em meados de Agosto na Vala Nova, em Benavente. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) disse a O MIRANTE que ainda não dispõe dos resultados analíticos e, por isso, ainda não sabe qual a matéria que poluiu o rio.

A APA efectuou colheitas no a 22 de Agosto no ponto de rejeição de águas residuais da empresa Sugal, Alimentos, SA, para avaliação de conformidade com os valores limite de emissão constantes na licença da empresa e também no meio hídrico receptor, nomeadamente na linha de água a jusante do ponto de descarga e na Vala Nova, junto ao parque de merendas. “Aguardam-se os resultados analíticos. Só com os resultados analíticos das amostras recolhidas se podem tirar eventuais relações de causa efeito”, disse a APA.

Em declarações ao nosso jornal, a vice-presidente do município de Benavente, Catarina Vale, explicou que os técnicos municipais da área ambiental estão permanentemente no terreno. A acompanhar o desenrolar do processo está também uma equipa da Sugal. “A empresa tem estado disponível para as visitas e tudo o que é pedido têm disponibilizado. Vamos aguardar pelo resultado das análises para apurar se é crime ambiental ou não. Mas não podemos permitir que situações destas aconteçam”, reiterou a autarca.

Recorde-se que dia 10 de Agosto um munícipe denunciou a poluição da Vala Nova às autoridades quando viu a água escura e com um cheiro nauseabundo. A poluição continuou por vários dias e no local ainda se verificam segmentos de tomate que as marés não têm força para levar.