Azambuja pede empréstimo de 1,6 milhões para alargar cemitério de Aveiras de Cima

Município aprovou a contratação de empréstimo, a pagar a 20 anos, para financiar a ampliação do cemitério de Aveiras de Cima que está a rebentar pelas costuras. Presidente da câmara diz que a obra deverá ser adjudicada até ao final do ano e arrancar no início do próximo.

A Câmara de Azambuja aprovou por unanimidade, na reunião do executivo de 12 de Setembro, um empréstimo de 1,6 milhões de euros, a ser pago em 20 anos, para financiar a obra de alargamento do cemitério de Aveiras de Cima, que é reclamada há vários anos pela Junta de Freguesia de Aveiras de Cima. O cemitério tem actualmente apenas duas sepulturas virgens e a falta de espaço já obrigou, segundo o presidente da junta, António Torrão (CDU), a que cinco mortos fossem enterrados no cemitério de Azambuja.

De acordo com o presidente do município, Silvino Lúcio (PS), caso a proposta para a contratação do empréstimo bancário à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo seja aprovada na próxima assembleia municipal, de 28 de Setembro, a autarquia passa a estar em condições de poder lançar o concurso para adjudicação da empreitada. O que se espera que aconteça, acrescentou, até ao final deste ano para que os trabalhos, que vão ter a duração de 365 dias, arranquem no início do próximo ano. Entre os trabalhos previstos está a construção de muros de vedação em betão, a edificação de sanitários e de uma capela, o nivelamento do piso, aplicação de calçada e lancis.



