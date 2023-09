Bombeiros de Azambuja conseguem apoio mas polémica vai continuar

Foi num ambiente de tensão recheado de trocas de acusações e provocações que a dezena de bombeiros presente na reunião do executivo da Câmara de Azambuja, realizada na manhã de 12 de Setembro, aplaudiu a aprovação da proposta do PS para atribuir um apoio de 250 mil euros visando a aquisição de um veículo de desencarceramento pelos Bombeiros de Azambuja. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS e da CDU e os votos contra do PSD. A vereadora do Chega, Inês Louro, não esteve presente por se encontrar ausente do país e não foi substituída.