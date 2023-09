Câmara de Santarém está a recrutar pessoal

A Câmara de Santarém está a receber, até 22 de Setembro, candidaturas a várias ofertas de emprego que colocou a concurso. Ao todo são 32 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado para diversas carreiras, nomeadamente para 12 técnicos superiores, entre eles, engenheiro civil, engenheiro florestal, psicologia, educação social, animação cultural, antropologia e história moderna e contemporânea. Há também 18 vagas para assistentes operacionais em actividades como motorista de pesados, cantoneiro, eletricista, operador de máquinas, coveiro e encadernador, e duas vagas de assistentes técnicos para gestão ambiental e ajudante de veterinário.

Quem estiver interessado deve submeter a candidatura até dia 22 de Setembro na plataforma de candidatura disponível no Portal do Município, em https://recrutamento.cm-santarem.pt/. O aviso integral, do qual constam os requisitos necessários, está disponível em www.bep.gov.pt, e no Portal do Município (https://www.cm-santarem.pt/).