Escola primária de Casais de Baixo vai acolher delegação da Junta de Azambuja

No antigo estabelecimento de ensino a população de Casais de Baixo vai poder ter acesso a serviços da junta e a actividades que vão ser dinamizadas por uma associação. Município já aprovou a cedência de utilização do imóvel.

A antiga escola primária de Casais de Baixo, na freguesia de Azambuja, que está há anos sem qualquer utilização, vai ser transformada numa delegação da Junta de Azambuja, com o objectivo de aproximar da população os serviços prestados por esta autarquia. O edifício vai simultaneamente acolher actividades de âmbito cultural, desportivo, educativo e científico sobre o modo de vida sustentável e o bem-estar emocional, promovidas pela associação Free To Be.

A Câmara de Azambuja, proprietária do edifício, respondeu positivamente à solicitação da junta de freguesia e, na última reunião pública, realizada a 12 de Setembro, o executivo municipal aprovou por unanimidade a celebração de um protocolo de cedência de utilização da escola com a autarquia presidida por André Salema.

A vereadora Mara Oliveira (CDU), autora da proposta apreciada na reunião, disse considerar útil que aquele imóvel possa voltar a servir a população. No mesmo sentido foi a intervenção do vereador do PSD, José Paulo Pereira, que elogiou a medida e reforçou disse ser positivo quando edifícios com simbolismo para a população são “reavivados e mantidos abertos”. O social-democrata considerou ainda que era interessante que o mesmo pudesse acontecer nas restantes freguesias onde existem edifícios públicos sem utilização.

O assunto foi também abordado na reunião ordinária da Junta de Azambuja, que decorreu a 13 de Setembro, com um elemento da associação Free To Be a agradecer a aprovação da celebração do protocolo de cedência do imóvel à junta. Outro passo a cumprir, disse o presidente da Junta de Azambuja, será a elaboração de um outro protocolo entre a junta e a associação, o que deverá acontecer em Dezembro.