Faleceu o Engº Alfredo Orvalho, um dos fundadores da Agrotejo e Agromais

Faleceu, com 88 anos de idade, o Engº Técnico-Agrário, Augusto Maia Alves Orvalho, que foi um dos fundadores, nos anos oitenta, da Agrotejo (Golegã) e Agromais (Riachos), duas maiores organizações de agricultores da região, consideradas fundamentais para o desenvolvimento da agricultura e pioneiras na forma como conseguiram organizar a produção e comercialização no sector.



O seu funeral estava marcado para a tarde desta quinta-feira, no cemitério do Pinheiro Grande, concelho da Chamusca, localidade onde nasceu e onde actualmente residia.



Alfredo Orvalho fez o ensino básico naquela localidade, estudou no Colégio Andrade Corvo em Torres novas e fez os seus estudos superiores da Escola Agrária de Santarém, onde tirou o curso de Engenheiro Técnico-Agrário, em 1957.



Oriundo de famílias ligadas ao sector agrícola, participou, enquanto dirigente da Agrotejo e Agromais, na concretização de todos os grandes projectos do sector dos últimos trinta anos.



No seu vasto currículo estão, entre muitos outros, a introdução da cultura extensiva do milho na lezíria do Vale do Tejo; o emparcelamento agrícola; a electrificação rural do campo agrícola do Pinheiro Grande e da Golegã; a aquisição das instalações e implementação do posto de recepção e secagem de cereais na Azinhaga; a aquisição das instalações e implementação do posto de recepção e secagem de cereais na Chamusca ou a aquisição das instalações e implementação do projecto da Hortejo.



Tendo iniciado a sua actividade profissional em 1957, no departamento agrícola da empresa José Marques Agostinho, no Entroncamento, passou, em 1960, para a empresa Shell Portuguesa, onde exerceu a sua actividade profissional no departamento agrícola como engenheiro técnico-comercial durante 33 anos.



Como dirigente associativo exerceu cumulativamente funções técnicas na Shell e de gerente na Sociedade Agro-Pecuária do Pinheiro Grande que se formou em 1971.Durante a sua actividade profissional, manteve-se sempre ligado ao campo, residindo em Lisboa, Santarém (1972 a 1985) e, desde então, no Pinheiro Grande. O MIRANTE atribui-lhe o Galardão Carreira Empresarial em 2014.