Santarém cria Núcleo da Garantia para a Infância

Santarém vai ter um Núcleo da Garantia para a Infância, resposta que garantir o acesso de todas as crianças e jovens, em situação de maior vulnerabilidade, a um conjunto de serviços essenciais. Nesse sentido foi assinado a 12 de Setembro um protocolo pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e pela coordenadora nacional da Garantia para a Infância, Sónia Almeida, que visa a implementação e acompanhamento dessa valência

O acordo vai permitir a criação do Núcleo Local de Garantia para a Infância e definir as competências e acções específicas a desenvolver para a prevenção e combate à pobreza e à exclusão social das crianças e dos jovens e suas famílias, no âmbito da implementação do Plano de Acção da Garantia para a Infância 2022-2030.

O presidente da Câmara de Santarém expressou a sua satisfação pela assinatura do protocolo. “A posição privilegiada do município de proximidade com as pessoas em estreita coordenação com entidades públicas e a rede de instituições de solidariedade social robusta vai-nos permitir intervir mais rapidamente junto das crianças e jovens em situação pobreza ou exclusão social”, disse Ricardo Gonçalves.

Sónia Almeida adiantou que a Garantia para a Infância pretende prevenir e combater a pobreza e exclusão social, colocando as crianças e os jovens no centro das suas prioridades, assegurando assim que todos têm garantia de acesso às mesmas oportunidades. O ponto de partida é a actualização do diagnóstico social, do qual deve constar a caracterização do fenómeno de pobreza infantil, assim como as problemáticas identificadas ao nível do acesso à educação e a actividades em contexto escolar, a, pelo menos, uma refeição saudável por dia lectivo, a cuidados de saúde, a uma alimentação saudável e a uma habitação adequada.