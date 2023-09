Antiga EPC vai acolher área de serviço de autocaravanas em Santarém

Equipamento esteve previsto para as proximidades do complexo aquático de Santarém mas vai ser implementado mais próximo do centro histórico da cidade.

A Câmara de Santarém mudou de planos e pretende agora implementar uma Área de Serviço de Autocaravanas (ASA) no complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC). Inicialmente, estava prevista a instalação dessa infraestrutura nas proximidades do complexo aquático municipal, numa zona onde entretanto vai começar a ser construída uma Academia de Futebol, o que inviabiliza o projecto.

A solução encontrada foi numa zona da antiga EPC, nas traseiras da escola primária de São Bento, que, há uns anos, já tinha recebido um encontro de autocaravanistas. O vice-presidente do município, João Leite (PSD), disse na última reunião do executivo que esta localização é a mais adequada até porque fica mais próxima do centro histórico da cidade, potenciando a sua visitação. A nova localização foi aprovada pelo Turismo de Portugal e pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, tendo também sido ouvidas as associações de comerciantes, de moradores e autocaravanistas.

A proposta enquadra-se no Plano Director Municipal (PDM) em vigor e também na proposta de revisão do PDM que se encontra na fase final, tendo sido ratificada na última reunião de câmara com os votos favoráveis das bancada do PSD e PS e a abstenção do vereador do Chega.