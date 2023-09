A campanha vai estar em exposição nos mupis digitais das entradas principais e das consultas externas das três unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

Centro Hospitalar do Médio tejo promove campanha que assinala 44º aniversário do SNS

Nas três unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), Torres Novas, Tomar e Abrantes, são mais 2.600 os profissionais que fazem parte do Sistema Nacional de Saúde (SNS). O dia 15 de setembro de 1979 é a data inscrita no assento de “nascimento” do Serviço Nacional de Saúde, e para assinalar a efeméride o CHMT preparou a campanha “Geração SNS”. Os profissionais de saúde Ana Carvalho Pereira, Ana Filipa Frade, Marta Gomes, Pedro Rodrigues e Rita Pereira, aceitaram ser os “embaixadores” da campanha.

Em comum, os cinco profissionais de saúde, que desempenham funções variadas no CHMT, têm o facto de ter nascido em 1979, o mesmo ano de nascimento do SNS, e de dedicarem a sua vida à missão do SNS. Nesta campanha, que vai estar em exposição nos átrios das entradas principa de Abrantes, Tomar e Torres Novas, os profissionais explicam o que é para eles fazer parte do SNS. “Com esta campanha quisemos colocar os nossos profissionais em foco e valorizar o trabalho e dedicação desenvolvidos pelas várias gerações de profissionais do SNS, que são o seu maior activo e a sua força”, disse Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração do CHMT, após reunir com os cinco profissionais de saúde.