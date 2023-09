Centro de Marcha e Corrida de Aveiras de Cima retoma actividade

O Centro de Marcha e Corrida de Aveiras de Cima vai voltar a ter iniciativas de actividade física às segundas e quintas-feiras pelas 19h00 com encontro no Mercado Diário de Aveiras de Cima. O período de inscrições decorre até 30 de Setembro, através do serviço de Desporto do município de Azambuja.

O Centro, integrado no Programa Nacional de Marcha e Corrida promovido pela Federação Portuguesa de Atletismo, tem como principais objectivos promover e incentivar a prática regular de actividade física da população, combater o sedentarismo, melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social.