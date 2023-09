Colhida mortalmente por comboio na estação de Vila Franca de Xira

Circulação na Linha do Norte esteve interrompida durante mais de duas horas

Uma mulher foi colhida mortalmente por um comboio na manhã desta sexta-feira, 15 de Setembro, na estação de comboios de Vila Franca de Xira, situação que obrigou a cortar a circulação na Linha do Norte durante mais de duas horas. O alerta foi dado pouco depois das 09h30. No local estiveram 12 operacionais dos bombeiros de Vila Franca de Xira, do Instituto Nacional de Emergência Médica, PSP e Infraestruturas de Portugal.