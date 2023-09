Vítima mortal era o único ocupante da viatura que caiu à água após a colisão com outro veículo. Operações de socorro duraram mais de duas horas.

Colisão entre dois veículos em Castanheira do Ribatejo causa um morto

Um homem, na casa dos 70 anos, morreu na manhã de quinta-feira, 14 de Setembro, quando a viatura que conduzia se despistou e caiu numa vala de água, depois de colidir com um outro automóvel, na Avenida Emaús, na Vala do Carregado, perto da estrada de acesso à Plataforma Logística de Castanheira do Ribatejo.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo, Bartolomeu Castro, as operações de socorro duraram mais de duas horas, devido ao veículo se encontrar submerso. Apesar dos esforços dos operacionais envolvidos a vítima foi retirada já sem vida. Da colisão entre os dois veículos ligeiros, acrescentou, resultou ainda um ferido ligeiro, uma mulher que conduzia a outra viatura.

O alerta foi dado às 07h58 e para o local foram mobilizados operacionais dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo, a Guarda Nacional Republicana, o Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Vila Franca de Xira.