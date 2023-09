Efeitos do temporal do ano passado ainda perduram na Romeira

Os efeitos de um deslizamento de terras num talude registado em Dezembro de 2022 junto à estrada que liga Outeiro de Cabanas à Romeira, no concelho de Santarém, ainda são visíveis, com terras por remover na berma da via. A situação ocorreu durante o temporal do final do ano passado e a protecção civil municipal terá ficado de limpar a estrada. Como tal não aconteceu, a União de Freguesias de Romeira e Várzea acabou por assumir essa missão, tendo contratado uma empresa para o efeito, mas uma avaria na máquina impediu que os trabalhos já tivessem sido realizados. Contactado por O MIRANTE, o presidente da junta de freguesia, Artur Colaço, garante que durante os próximos dias a situação vai ser resolvida. O assunto chegou ao nosso jornal através de uma leitora da zona que estranha a demora na resolução do problema.