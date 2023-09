Homem em estado grave após atropelamento em Tomar

Os Bombeiros do Município de Tomar foram accionados esta sexta-feira, 15 de Setembro, para um atropelamento ocorrido na localidade de Algarvias. Vítima foi transportada ao hospital em estado grave.

Atropelamento ao início da tarde de sexta-feira, 15 de Setembro, resultou num ferido grave. Foto: Bombeiros do Município de Tomar

Um homem com cerca de 60 anos ficou ferido com gravidade na tarde desta sexta-feira, 15 de Setembro, após ser atropelado por um veículo ligeiro na Estrada Nacional 349-3, na localidade de Algarvias, concelho de Tomar, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Médio Tejo.

De acordo com a mesma fonte, o homem foi transportado em estado grave para o Hospital de Tomar e o condutor da viatura ligeira foi assistido no local.

O alerta para a ocorrência foi dado às 14h12 e para o local foram mobilizados cinco operacionais dos Bombeiros do Município de Tomar apoiados por dois veículos, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Tomar, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo, Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere e a Polícia de Segurança Pública (PSP).