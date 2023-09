O preço base é de 840 mil euros para um prazo de concessão de 20 anos. Prazo para entrega de propostas termina no dia 22 de Outubro.

Lançado concurso para concessão do Mercado Municipal de Santarém

Foi publicada no dia 11 de Setembro, em Diário da República, a abertura de concurso público para a concessão da exploração e gestão do Mercado Municipal de Santarém. O procedimento foi também publicitado no Jornal Oficial da União Europeia. O preço base é de 840 mil euros para um prazo de concessão de 20 anos.

Segundo informa a Câmara de Santarém, o prazo para entrega de propostas termina no dia 22 de Outubro, caso não existam prorrogações de prazo, e a abertura de propostas realiza-se no dia 23 de Outubro. “Para além da sua importância, enquanto elemento histórico, patrimonial e cultural da cidade de Santarém, pretende-se que o Mercado Municipal de Santarém continue a constituir-se como um espaço âncora de dinamização da cidade, valorizando a cidade e as suas gentes, através da promoção da qualidade de vida e da promoção da coesão social, disponibilizando produtos e serviços de qualidade”, diz a autarquia em nota de imprensa.