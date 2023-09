Libertados suspeitos de homicídio em Alverca por excesso de prisão preventiva

Homem foi encontrado sem vida, com sinais de esfaqueamento, numa garagem em Alverca do Ribatejo

O homem e a mulher suspeitos de envolvimento na morte de um outro homem, em Fevereiro deste ano, numa garagem em Alverca do Ribatejo, foram libertados no dia 4 de Setembro por ordem do juiz de instrução criminal do Tribunal de Loures. Em causa, avançou o jornal Público, está o facto de o Ministério Público (MP) não ter deduzido acusação dentro do prazo máximo para a medida de coacção de prisão preventiva, que neste caso era de seis meses com final a 28 de Agosto.