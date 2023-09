Moradores de Santa Marta, Tomar, sem saneamento

Os habitantes da aldeia de Santa Marta, na freguesia de Santa Maria dos Olivais, em Tomar, vivem desde sempre sem saneamento básico, um problema que afecta directamente cerca de uma centena de moradores que, apesar de não usufruírem do serviço, continuam a pagar por ele.

Faustino Ribeiro, 64 anos, proprietário da Residência de Santa Marta, na Rua do Contador, e morador na aldeia desde 2003, altura em que fundou a residência depois de regressar do estrangeiro, é um dos moradores mais inconformados com a situação.