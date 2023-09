Morre na sequência de despiste de trotinete em Alverca do Ribatejo

A trotinete despistou-se na Estrada Nacional 10, em Alverca do Ribatejo, indo embater num passeio depois de atravessar as faixas de rodagem. Óbito da vítima foi declarado no local.

Um homem morreu na tarde de quinta-feira, 14 de Setembro, na sequência do despiste da trotinete em que seguia, ao quilómetro 129 da Estrada Nacional 10, em Alverca do Ribatejo, confirmou a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros Voluntários de Alverca do Ribatejo, Alberto Fernandes, que acrescentou que o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Ao que foi possível O MIRANTE apurar, a vítima terá perdido o controle da trotinete, que atravessou as faixas de rodagem da estrada, tendo ido embater num passeio. De acordo com testemunhas no local, o homem bateu com a cabeça no passeio.

O alerta foi dado às 15h36 e foram mobilizados para o local nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Alverca, apoiados por três viaturas, a PSP e a VMER do Hospital de Vila Franca de Xira.