Quase a terminar prazo de inscrições para a Corrida das Vindimas no Cartaxo

A Corrida das Vindimas no Cartaxo realiza-se a 23 de Setembro e as inscrições terminam no domingo, 17 de Setembro.

As inscrições para a Corrida das Vindimas no Cartaxo terminam domingo, 17 de Setembro. Os mais aventureiros podem inscrever-se na corrida de 10 quilómetros, destinada a pessoas com 18 ou mais anos, mas também há a hipótese de fazer uma caminhada de cinco quilómetros com os amigos e a família, prova sem limite de idade. A noite desportiva realiza-se sábado, 23 de Setembro, às 21h00, e a inscrição inclui camisola, seguro de acidentes pessoais, bebidas e oferta de produto tradicional do concelho. Há prémio para os três primeiros classificados de cada escalão e da geral da corrida.

As classificações da corrida serão colocadas online logo que a prova termine e os participantes podem fazer download do seu diploma de participação com informação de classificação e tempo obtido. A caminhada tem o custo de 7,50 euros e a corrida de 10 euros. As inscrições podem ser feitas online ou na área de desporto da Câmara Municipal do Cartaxo.