Santarém vai ‘vender’ museu de Abril junto dos altos responsáveis da Nação

A comissária executiva da Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril, Maria Inácia Rezola, defendeu em entrevista recente ao Expresso que a história contemporânea de Portugal merece e exige um museu e o presidente da Câmara de Santarém, entende que essa intenção encaixa que nem uma luva no projecto do MAVU – Museu de Abril e dos Valores Universais que a autarquia pretende concretizar na antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC). Um espaço emblemático e umbilicalmente ligado à Revolução dos Cravos, pois foi dali que saiu a coluna comandada pelo capitão Salgueiro Maia que, em Lisboa, teve papel preponderante no derrube da ditadura do Estado Novo.

Na última reunião do executivo camarário, Ricardo Gonçalves referiu-se a essa entrevista e disse que vai dar nota ao Presidente da República e ao primeiro-ministro de que em Santarém está a ser trabalhado um museu que se enquadra nas intenções expressas pela comissária e que não conta com financiamento externo, quer da administração central quer da União Europeia. “Vamos dizer que pode ser em Santarém esse tal museu”, afirmou o presidente da Câmara de Santarém, referindo que os grandes projectos não têm necessariamente que ficar todos em Lisboa



