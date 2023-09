Torres Novas vai homenagear ex-comandante dos Bombeiros Torrejanos

partilhe no Facebook

A Câmara de Torres Novas vai homenagear o falecido comandante dos Bombeiros Voluntários Torrejanos e antigo responsável pela Protecção Civil do município de Torres Novas, Francisco Paiva, com a colocação de um busto no quartel dos Bombeiros da Ribeira Grande de Santo Antão, em Cabo Verde. A proposta, apresentada pela primeira vez pelo Movimento P’la Nossa Terra em reunião pública camarária realizada em Agosto, foi aprovada pelo executivo municipal em reunião privada a 13 de Setembro.



Para o município esta é uma forma de “reconhecimento pela dedicação, acção e dimensão humana daquele que, ao abrigo do protocolo de geminação existente entre Torres Novas e a Ribeira Grande, Santo Antão, fez nascer a primeira corporação de bombeiros voluntários naquele país- que viria a multiplicar-se pelas restantes ilhas cabo-verdianas-, fruto de multifacetada solidariedade e esforço para granjear o apoio logístico necessário”.



A câmara municipal está ainda a equacionar a possibilidade de ser feita uma homenagem na Lapas, terra de onde Francisco Paiva era natural, atribuindo-se o seu nome a uma das ruas da freguesia. Francisco Rodrigues Duarte Paiva, nasceu a 25 de Fevereiro de 1939 e faleceu a 10 de Abril de 2015. Foi um “torrejano de vulto, não só pela dimensão da sua acção social, como pelo seu perfil de bom cidadão, sempre disposto a ajudar o seu amigo”, sublinha a autarquia.