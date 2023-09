Um fisioterapeuta tem de ser criativo

partilhe no Facebook

A data alerta para a importância da fisioterapia na saúde e pretende divulgar a profissão. O MIRANTE esteve à conversa com a fisioterapeuta Vera Magalhães, que lamenta a falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Com um percurso de 18 anos defende maior autonomia profissional numa altura em que cada vez mais pessoas procuram um fisioterapeuta para prevenir doenças.

O paradigma da fisioterapia mudou. Inicialmente associada à massagem a fisioterapia agora é valorizada como uma parte essencial do campo médico, com fisioterapeutas a serem cada vez mais vistos como parceiros no processo de recuperação dos pacientes. A opinião é de Vera Magalhães, da Póvoa de Santa Iria, que começou a trabalhar como fisioterapeuta ainda estava a terminar a licenciatura, há 18 anos. “Temos formação nas áreas da músculo-esquelética, neurologia, saúde da mulher e geriatria. Os clínicos começam a ver-nos como parceiros. Temos uma Ordem dos Fisioterapeutas e temos de mostrar que desempenhamos um papel crucial na sociedade”, explica a O MIRANTE.