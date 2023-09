Autarca diz que creche em Samora Correia abre no final de Outubro

A vice-presidente da Câmara de Benavente, Catarina Vale, afirmou que no final do mês de Outubro vai abrir a creche Miúdos e Companhia, em Samora Correia. Segundo a autarca, o espaço da creche é limitado e por isso não tem capacidade para dar uma resposta integral à população. Recorde-se que o edifício foi adquirido pela câmara mas a gestão é da responsabilidade da Fundação Padre Tobias. A autarquia rectificou o projecto de arquitectura, submeteu o licenciamento à Segurança Social e agora aguarda a validação do documento.

Recorde-se que no concelho de Benavente não existem respostas no sector privado na valência de creche. São as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que dão essa resposta em parceria com o município. Os pais debatem-se com a falta de vagas para os filhos e muitos não conseguem regressar ao trabalho.

Soluções para Benavente

Catarina Vale adiantou que reuniu com a Creche e Jardim Infantil de Benavente com vista a encontrar um edifício para permitir aumentar a oferta, o que diz não ser fácil. Outra das hipóteses referidas pela autarca é a possibilidade de ampliar a Creche de São Vicente. “A matéria está a ser tratada mas não se consegue fazer projectos de um momento para o outro. Vamos tentar aproveitar as candidaturas que abrem no final de Setembro”, afirmou.