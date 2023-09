Ourém com mais matrículas este ano já tem mais de sete mil alunos

A cerimónia de abertura oficial do ano lectivo 2023/24 em Ourém, dirigida aos docentes, decorreu a 6 de Setembro com três conferências sobre os “Desafios e Caminhos na Educação” que se realizaram no teatro municipal. A sessão teve como objectivo incentivar e agradecer a entrega e profissionalismo dos docentes do concelho. A iniciativa começou com as intervenções de Pedro Florêncio, delegado regional de educação de Lisboa e Vale do Tejo, Agripina Vieira, directora do Centro de Formação “Os Templários”, e do presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque.

O presidente do município começou por destacar o aumento de população no concelho e, consequentemente, o acréscimo de 460 alunos comparativamente ao ano lectivo anterior. Segundo o autarca, o concelho tem mais de sete mil alunos e, também por isso, o município investiu mais de três milhões de euros no sector da educação nomeadamente ao nível de transportes, alimentação, Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC), acção social, entre outros. O investimento em infraestruturas como a construção do novo Centro Escolar de Atouguia e a requalificação do Edifício Escolar EB 2/3 Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão, em Caxarias, também são exemplo da aposta da autarquia em melhorar as condições de trabalho da comunidade escolar do concelho.

A primeira conferência, “Dinâmicas educativas: equidade e inclusão”, debateu sobre o facto da inclusão ser um dos caminhos para a aprendizagem. Um professor tem de ser um intelectual, investigador, responsivo, participativo, activo, auto-consciente, atender a todos os alunos e valorizar a diversidade, afirmou Pedro Cunha, da Direcção-Geral da Educação (DGE) . Hoje em dia 40% dos alunos estão desvinculados do processo de aprendizagem sendo crucial encontrar metodologias activas para o estudante não estar “quieto, calado e sentado” na sala de aula. Não basta o professor ser profundamente conhecedor de uma área, é necessário ensinar de forma a suscitar o interesse de aprender, acrescentou.

Adelaide Franco, fundadora da Mindset Plus, dirigiu a segunda conferência “Um novo olhar para o novo ano escolar” e propôs reflectir sobre três temas: “Cuidar é preciso”; “Uma escola com os olhos no futuro”; e “A mudança na gestão educativa”. Destacou a importância do bem-estar na comunidade educativa devido ao impacto na aprendizagem dos alunos e na qualidade de ensino dos professores. Adelaide Franco abordou o tema da educação 4.0 e sublinha que 65% das profissões que serão desempenhadas pelos alunos que entraram na escolaridade obrigatória em 2016 ainda não existem sendo que a tecnologia vai estar presente em 85% das novas profissões.

A última conferência abordou os “Desafios para a prática” relativos à psicologia e saúde mental, por Luís Tavares, da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). Os desafios para o novo ano lectivo são o envolvimento pessoal, cognitivo e comportamental dos alunos na escola; a educação inclusiva; a prevenção e promoção da saúde mental em contexto escolar e o desenvolvimento da carreira. Luís Tavares referiu ainda diversos problemas que influenciam a aprendizagem nomeadamente bullying, problemas parentais, dependências, transtornos depressivos, fobia social, entre outros.

A cerimónia incluiu também a homenagem aos docentes aposentados no ano lectivo anterior e terminou com a actuação dos alunos da Arabesque – Academia de Dança. No dia 5 de Setembro realizou-se a abertura do ano lectivo para os funcionários dos estabelecimentos de ensino do concelho de Ourém com actividades desportivas no Parque Natureza do Agroal.