300 operacionais juntaram-se em Tomar para celebrar Dia Nacional do Bombeiro Profissional

A 16ª edição do Dia Nacional do Bombeiro Profissional decorreu a 11 de Setembro, em Tomar. A iniciativa juntou cerca de 300 bombeiros de todo o território continental e também das ilhas da Madeira e dos Açores para homenagearem os bombeiros falecidos em serviço e no ataque terrorista às Torres Gémeas de Nova Iorque, em 2001.

O General Duarte da Costa, presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, destacou que o futuro passa pela profissionalização dos bombeiros para garantir melhores resultados através da especialização, capacitação, disponibilidade, prontidão e responsabilização do Estado. Duarte da Costa salientou ainda a necessidade dos bombeiros voluntários poderem escolher uma carreira de bombeiro profissional com segurança e estabilidade. Um modelo profissional de bombeiros envolve um aumento dos custos financeiros, mas garante uma maior eficiência operacional e permite a aquisição de equipamentos mais avançados facilitando a cooperação e coordenação com outros serviços de emergência, disse.

Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, foi distinguida pela Associação Nacional de Bombeiros Portugueses com o Colar de Mérito pelo reconhecimento e valorização dos Bombeiros e Protecção Civil. A presidente realçou no seu discurso que o grande objectivo passa por dar melhores condições de formação aos bombeiros profissionais e a todos os agentes da protecção civil, assim como equipamentos para que possam desempenhar a profissão de forma eficaz.

A cerimónia contou também com a presença de Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Protecção Civil, Humberto Morgado, Comandante dos Bombeiros Municipais de Tomar, entre outros responsáveis. Todas os intervenientes discursaram e valorizaram o papel dos bombeiros na cidadania e protecção da comunidade.