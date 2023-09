Atalaia vai receber Unidade de Cuidados Continuados

Protocolo foi assinado entre as Misericórdias de Vila Nova da Barquinha e de Tomar e prevê a construção de uma Unidade de Cuidados Continuados na Atalaia.

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova da Barquinha e a Santa Casa da Misericórdia de Tomar firmaram um protocolo que marca um importante passo em direcção ao reforço dos cuidados de saúde na região do Médio Tejo. No dia 13 de Setembro, os responsáveis pelas duas instituições assinaram o documento que prevê a construção de uma Unidade de Cuidados Continuados na Atalaia. Na assinatura do protocolo esteve presente o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, e os provedores Hélder Brito da Silva e António Freitas Alexandre, das Misericórdias da Barquinha e de Tomar, respectivamente.

A construção da infraestrutura de promoção da saúde, prevenção da doença e prestação de cuidados de reabilitação e de unidade de cuidados continuados, é da responsabilidade da Misericórdia de Tomar e tem como objectivo ser um local de referência na prestação de cuidados de saúde e apoio aos cidadãos mais vulneráveis, especialmente aqueles que necessitam de cuidados médicos a longo prazo. O projecto vai proporcionar serviços essenciais de reabilitação, cuidados paliativos, e outras formas de assistência médica e social de alta qualidade.

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova da Barquinha, Hélder Silva, expressou a sua satisfação em relação a esta colaboração pioneira, afirmando que “o protocolo é um marco significativo na história das instituições e beneficiará sobretudo a comunidade, com cuidados de saúde de excelência". António Alexandre, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, também partilhou palavras de entusiasmo. “Estamos ansiosos para concretizar este empreendimento", vincou.



