Bombeiros de Azambuja conseguem apoio da câmara mas polémica vai continuar

Com os votos do PS e da CDU foi aprovada a atribuição de um apoio de 250 mil euros aos Bombeiros de Azambuja para aquisição de um veículo de desencarceramento. Uma decisão festejada na reunião camarária pelos bombeiros que abandonaram a sala antes da apresentação da proposta do PSD que tinha a mesma finalidade. Pelo meio houve troca de acusações e provocações.

Foi num ambiente de tensão recheado de trocas de acusações e provocações que a dezena de bombeiros presente na reunião do executivo da Câmara de Azambuja, realizada na manhã de 12 de Setembro, aplaudiu a aprovação da proposta do PS para atribuir um apoio de 250 mil euros visando a aquisição de um veículo de desencarceramento pelos Bombeiros de Azambuja. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS e da CDU e os votos contra do PSD. A vereadora do Chega, Inês Louro, não esteve presente por se encontrar ausente do país e não foi substituída.

Para fazer aprovar a proposta - depois de os vereadores da oposição terem avisado que não a votariam favoravelmente -, o PS fez substituir os dois vereadores (Ana Coelho e António Matos) que estavam impedidos de a votar por incompatibilidades. Silvino Lúcio explicou que a proposta agora aprovada – com a atribuição dos 250 mil euros repartida por prestações durante 15 anos - era o único caminho viável para conceder o apoio aos bombeiros dada a situação financeira do município. O PSD voltou a considerar a proposta ilegal à luz da lei das finanças locais, da lei dos compromissos e pagamentos em atraso e que estará em eventual inconformidade com o princípio intergeracional.

Vereador chama “criançola irresponsável” ao comandante

Durante o período antes da ordem do dia os vereadores do PSD, Rui Corça e José Paulo Pereira, afirmaram que se sentiram atacados com as vigílias dos bombeiros contra a sua posição política e criticaram os eleitos do PS e CDU por terem estado numa dessas acções. “Foram parte activa no maior atentado à democracia que este concelho presenciou”, disse Rui Corça dirigindo-se aos autarcas e avisando que irá reportar tais comportamentos da parte destes e dos bombeiros às entidades competentes.

Rui Corça criticou também a postura do comandante dos bombeiros, Ricardo Correia, por este ter feito uma publicação na sua página de Facebook onde refere que os vereadores do PSD e Chega tiveram um “acto de cobardia” ao não votarem as propostas do PS. “Cobardia é usar o reconhecimento que a comunidade tem nos bombeiros para um ataque político do mais reles que há memória, distorcendo a verdade”, afirmou o vereador. Os ânimos escalaram quando, de seguida, Rui Corça apelidou Ricardo Correia de “criançola irresponsável” acusando-o de ter usado o seu posto para “coagir os seus subordinados”, mentindo e manipulando. “Cuidado: os chefes que comandam usando o medo têm um fim trágico”, concluiu, já depois de o comandante - que em resposta chamou “palhaço” ao autarca - ter abandonado a sala por momentos, acompanhado pelos restantes bombeiros presentes, e de um munícipe, exaltado, ter mandado calar o vereador.

Bombeiros abandonam reunião antes da proposta do PSD

Os elementos dos Bombeiros de Azambuja, à excepção de um, abandonaram definitivamente a reunião assim que a proposta dos socialistas foi aprovada e antes da proposta do PSD, apoiada pelo Chega, ter sido apresentada e posta a votação. Atitude lamentada pelo vereador social-democrata José Paulo Pereira. A proposta do PSD, que acabou chumbada pelo PS e CDU, consistia na atribuição de apoio de 250 mil euros aos Bombeiros de Azambuja, condicionada ao cumprimento das regras previstas no código de contratos públicos e a atribuir em 2024.