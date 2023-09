Cartaxo vai receber Troféu do Ribatejo de Dança Desportiva

A Sociedade Filarmónica Cartaxense está a organizar a segunda prova do Troféu do Ribatejo de Dança Desportiva.

A Sociedade Filarmónica Cartaxense, em conjunto com a Câmara Municipal do Cartaxo, está a organizar a segunda prova do Troféu do Ribatejo de Dança Desportiva/22º regional, sob orientação da Associação de Dança Desportiva de Santarém (ADDS). A competição realiza-se no sábado, 30 de Setembro, a partir das 16h00 no pavilhão Inatel do Cartaxo.

As escolas de dança desportiva habilitadas a inscrever-se são as que se encontram inscritas na ADDS. É possível competir a pares, a solo ou em grupo, estando as idades compreendidas entre os 6 e os 71 anos. Os atletas vão ser postos à prova num conjunto de cinco danças latinas e cinco danças standard, e competem segundo o seu escalão e nível (iniciados, intermédios, open).