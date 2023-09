Constância assinala Jornadas Europeias do Património

Constância vai assinalar as Jornadas Europeias do Património, no dia 23 de Setembro, a partir das 9h30, com um percurso pedestre interpretativo e a inauguração do mural alusivo aos 25 anos do Museu dos Rios e das Artes Marítimas, cuja temática é dedicada ao Património Vivo. O evento é organizado pelo Município de Constância através do Museu dos Rios e das Artes Marítimas e do Parque Ambiental de Santa Margarida.

O percurso pedestre interpretativo, de cerca de três horas, vai começar no Jardim do Museu dos Rios e das Artes com uma distância de 5,5 quilómetros pela vila e de grau de dificuldade fácil. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, até 21 de Setembro. A inauguração do mural, uma obra de arte do artista de Constância José Paulo Nobre, vai decorrer no Jardim do Museu e das Artes Marítimas, às 17h00.

As Jornadas Europeias do Património 2023, que decorrem entre os dias 22 e 24 de Setembro, são uma iniciativa do Conselho da Europa e da Comissão Europeia. Este ano, celebram as práticas e as formas como o passado é preservado na memória colectiva e transmitido de geração em geração.