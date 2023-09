Gabinete de Investigação do Hospital de Santarém iniciou ciclo de formação

“Conversas sobre investigação ao final da manhã” é o mote para uma série de sessões que contam com as intervenções de membros do Gabinete de Investigação do HDS.

O Gabinete de Investigação do Hospital Distrital de Santarém (HDS) realizou no dia 7 de Setembro a primeira acção de formação de um ciclo intitulado “Conversas sobre investigação ao final da manhã”. A presidente do conselho de administração do HDS, Ana Infante, salientou na sessão de abertura que desde que foi criado o Gabinete de Investigação, em 2019, o percurso tem sido sempre em crescendo. “Hoje conseguimos saber quantos ensaios fizemos, qual o valor que os investigadores ganharam e o retorno do hospital”, mencionou, agradecendo o empenho do Grupo de Trabalho do Gabinete de Investigação, coordenado por Susana Santos, administradora hospitalar.

Ana Infante anunciou ainda o desafio que lançou recentemente ao Gabinete de Investigação no sentido de criar um prémio atractivo para o melhor trabalho de investigação. A acção de formação agora realizada centrou-se no tema “Projeto de investigação, como planear?”. Para 12 de Outubro está agendada nova sessão dedicada à temática “Como fazer uma revisão sistemática de literatura?”. A última acção tem como tema “Como escrever e publicar um artigo científico” e está marcada para 9 de Novembro.

As acções de formação contam com as intervenções de membros do Gabinete de Investigação, nomeadamente da reumatologista Filipa Farinha, da técnica de diagnóstico e terapêutica Inês Silvestre e da enfermeira Sofia Ferreirinha.